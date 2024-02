Quando la violenza è “Dentro“ casa | Possiamo scegliere di cambiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Vent’anni di teatro d’indagine. A scavare nella realtà. Fra le pagine chiare e le (tante) pagine scure. Scrittura inconfondibile quella di Giuliana Musso. Che questa volta s’interroga sull’occultamento dellanel contesto familiare con "", dal 14 al 18 febbraio al Piccolo Teatro Grassi. Il racconto di un tabù. Con Musso anche in scena insieme a Maria Ariis. Giuliana, come si è avvicinata a questo tema? "È lui che si è avvicinato a me. La produzione mi aveva proposto di indagare il concetto di censura ma poi una seconda richiesta è arrivata dal mondo "reale", attraverso una donna che mi ha cercato per raccontare la sua storia e renderla condivisibile. Una storia di sospetto abuso familiare che ha gettato una nuova luce sul tema originario ma anche su elementi quali il segreto o il tabù". Quest’ultimo pare centrale nel lavoro. ...