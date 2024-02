Quando CASCA Carnevale, successo per le prime due tappe: weekend ad Apollosa e Ceppaloni posticipati (Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGli appuntamenti con ‘Quando CASCA Carnevale’, progetto finanziato dalla Scabec e dalla Regione Campania attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo, previsti per oggi ad Apollosa e domani, domenica 11 febbraio a Ceppaloni, sono posticipati a causa delle condizioni meteo. Nel dettaglio, l’appuntamento di Apollosa è stato riprogrammato per domenica 18 febbraio. I carri previsti a Chianche e a Ceppaloni per domenica 11 sono annullati, mentre l’appuntamento con la mascherata a Ceppaloni, è stato posticipato a lunedì 12 febbraio. In ogni caso, il calendario si è arricchito di due appuntamenti in contemporanea il martedì 13 febbraio: nella frazione di Beltiglio di Ceppaloni, alle ore 15:00 ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGli appuntamenti con ‘’, progetto finanziato dalla Scabec e dalla Regione Campania attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo, previsti per oggi ade domani, domenica 11 febbraio a, sonoa causa delle condizioni meteo. Nel dettaglio, l’appuntamento diè stato riprogrammato per domenica 18 febbraio. I carri previsti a Chianche e aper domenica 11 sono annullati, mentre l’appuntamento con la mascherata a, è stato posticipato a lunedì 12 febbraio. In ogni caso, il calendario si è arricchito di due appuntamenti in contemporanea il martedì 13 febbraio: nella frazione di Beltiglio di, alle ore 15:00 ...

