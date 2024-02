Puntata rovinata dal maltempo | la fuga in diretta di Caterina Balivo | dove è costretta a rifugiarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilrovina ladia La volta buona su Rai 1. In vista della finale del festival, la conduttrice si è trasferita a Sanremo proprio per seguire da vicino gli ultimi preparativi per la grande serata. Vento e pioggia, però, le hanno reso difficile il lavoro e l'hannoa trovare riparo nel glass box all'esterno del teatro Ariston. A sottolinearlo è stata lei stessa nel momento in cui ha intervistato i Jalisse a inizio: "C'è il diluvio qui a Sanremo. Avevamo preparato tutta un'altra", ha rivelato. I Jalisse, in particolare, avrebbero dovuto cantare live davanti al pubblico di Sanremo, ma purtroppo ilha fatto saltare tutto all'ultimo momento: “Lorovano fare la loro ...