Pruzzo | «Inzaghi in tribuna? Può essere migliore per Roma-Inter!»

(Di sabato 10 febbraio 2024)sarà squalificato oggi per-Inter, con il suo vice Farris in panchina. Perla presenza solo indel tecnico può comunque portare un vantaggio. L’ASSENZA – A Robertonon sembra un problema la mancanza in panchina di Simoneper-Inter. L’ex attaccante giallorosso, che l’Olimpico lo conosce bene, lo spiega a Radio Radio Mattino: «Dall’alto hai una visualee puoi portare accorgimenti rispetto al campo. L’Inter è una squadra che potrebbe anche giocare da sola, lui è stato bravo a farla arrivare lì. Per come si esprime, soprattutto in mezzo al campo, penso che non abbia bisogno di nessuna indicazione». LE SCELTE –passa sulle opzioni (più di Daniele De Rossi che di ...