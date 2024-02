Prove generali Branko | l' oroscopo di oggi | chi farà festa sotto le lenzuola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Le Stelle di", ecco l'disabato 10 febbraio. ARIETE Tutto il mondo esce penalizzato da questa Luna nuova in Acquario, per la prima volta congiunta a Plutone, quadrata a Giove e Urano in Toro. Voi però siete stimolati dal transito perché sollecita la parte di voi che vuole esprimere qualcosa di nuovo. Andate avanti, Mercurio conduce al successo professionale e finanziario. Viaggi favoriti, anche in zone in guerra, perché volete conoscere tutto, non avete paura di niente, pronti a scalare come non accadeva da anni. TORO Le persone che vivono in stretto contatto con voi sanno com'è difficile far cambiare idea al Toro, ma questa Luna nuova vi invita a guardare da un'altra prospettiva voi e gli altri. Indietro non si torna, questo messaggio di Plutone non è diretto solo a voi ma a tutti i segni. Non c'è bisogno di ...