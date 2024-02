Proteste trattori | Meloni | Sì a esenzione Irpef Mezzi sul GRA | a Sanremo letta una nota

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 10 febbraio 2024) Idi Riscatto agricolo in corteo sul Grande Raccordo Anulare. Isi sono mossi in tarda serata dal presidio di via Nomentana a Roma. Suibandiere tricolore. Il corteo è scortato dalle forze dell'ordine. In precedenza iavevano sfilato nel cuore di Roma. Anche se è stata annullata la grande manifestazione degli agricoltori che era stata indetta nel centro della capitale, la protesta non si ferma. E intanto, sul palco di, Amadeus ha letto un estratto del testo scritto dagli agricoltori: "Senza agricoltura non c'è vita, non c'è sovranità alimentare, non c'è libertà" (LO SPECIALE SUL FESTIVAL).A Palazzo Chigi le organizzazioni del mondo agricolo - Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca e Copagri - hanno partecipato a un incontro di oltre ...