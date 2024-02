Protesta Trattori | Lollobrigida | sono esasperati | aspettano fatti concreti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (askanews) – “Ho trovato tutta gente che aveva chiarissimo che il nostro governo è al loro fianco. Rassicurati? Si tratta di persone che arrivano a fare 10 ore di percorso a 40 all’ora su un trattore da Pescara a Roma. Per spingerli fino a lì significa che l’esasperazione è forte e quindi vogliono vedere”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura Francesco(Fdi), intercettato all’aeroporto in partenza per la Sardegna dove incontrerà una delegazione di pastori sardi, risponde ai giornalisti che gli chiedono se gli agricoltori incontrati ieri sera sulla Nomentana sisentiti rassicurati. “Alcuni– ha proseguito – possiamo farli noi come governo subito, altri li stanno vedendo con le politiche che Giorgia Meloni sta tenendo ...

Ancora: si gioca tra l’Europa «green» e l’Italia meno convinta di una politica «miope, folle e suicida» (Salvini). Non basta: la disputa è tra il ministro Francesco Lollobrigida, finito in questi… ...Sono stati i trattori oggi a sfilare nella città che in questi giorni si prepara ad altro tipo di parate. Gli agricoltori ‘traditi’ hanno attraversato Manfredonia in corteo per protestare contro le ...Lo annuncia Danilo Calvani, il leader di Cra – Agricoltori traditi’, nel portare avanti la protesta del settore. “Un gruppo di nostri trattori partirà in corteo dal presidio di Cecchina e arriverà nel ...