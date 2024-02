Protesta trattori | l’appello letto da Amadeus | “Senza agricoltura non c’è vita”

(Di sabato 10 febbraio 2024) "non c'è, non c'è sovranità alimentare, non c'è libertà; chiediamo solo la possibilità di continuare a onorare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni, che con rispetto, amore e dignità ci hanno portato a coltivare il valore della terra e di ciò che rappresenta, con il solo e unico obiettivo di lasciare un mondo migliore ai nostri figli" L'articolo proviene da Firenze Post.

Gli agricoltori con i loro Trattori sono in corteo sul Gra in protesta contro l'Ue. Al presidio su via Nomentana c'era anche il ministro ... (fanpage)

(LaPresse) Le immagini del corteo dei trattori degli agricoltori in protesta sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La sfilata è partita dal presidio di via Nomentana intorno alle 23 di venerdì, in ...La protesta dei trattori mette il paese davanti ad alcuni nodi che non riguardano soltanto la pur seria questione delle sofferenze che toccano la nostra agricoltura, le quali trovano anche ...La protesta degli agricoltori arriva a Sanremo 2024. Sul palco dell'Ariston, Amadeus viene raggiunto da un comunicato congiunto che viene letto in diretta: «Gli agricoltori ...