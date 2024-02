Protesta agricoltori | circa 200 trattori in corteo sul Raccordo anulare di Roma FOTO

Gli agricoltori con i loro Trattori sono in corteo sul Gra in protesta contro l'Ue. Al presidio su via Nomentana c'era anche il ministro ... (fanpage)

Tutto in poco tempo. Per cui, a conti fatti, i risultati della protesta «fai da te», con la processione di trattori nelle città italiane, per ora sono soddisfacenti per gli agricoltori italiani.Sono stati circa 200 i trattori partiti, venerdì sera, dal presidio su via La protesta dei trattori invade Portogruaro, in arrivo un centinaio di agricoltori Dalle 20:00 alle 23: 00 è previsto il transito del corteo dei trattori per la protesta degli agricoltori lungo la carreggiata Interna squadre Anas impegnate lungo il percorso per la gestione della via ...