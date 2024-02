Problemi tecnici per Loredana Bertè e Il Tre | cosa è successo in diretta

Gli utenti hanno segnalato dei Problemi tecnici durante la diretta di È sempre mezzogiorno e in altri programmi Rai L'articolo Blackout in Rai! ... (novella2000)

Il giovane rapper, ospite a Sanremo in Piazza Colombo, si scusa: "Mi spiace non aver potuto performare come al solito". Sui social si scatena una ... (ilgiornale)

La fase "Giochi senza frontiere" l'abbiamo superata. Il Gladiatore ha dato una "raddrizzata" a tutti quanti, basta barzellette e canzonette, basta star capricciose con ...Negli istituti tecnici industriali e informatici le studentesse sono ancora poche. In cinque anni, cinque scuole dell'ecosistema di Junior Achievement hanno lavorato sull'orientamento, portando le rag ..."Scusate, non ho il countdown". Loredana Bertè ferma l'esecuzione del suo brano per un problema tecnico. "Non ho il countdown", dice rivolgendosi ai tecnici che corrono ai ripari. Sistemato il ...