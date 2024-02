Probabili formazioni Fiorentina-Frosinone | ventiquattresima giornata Serie A 2023 2024

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ledi, match delladi. Appuntamento fissato per domenica 11 febbraio alle ore 12.30 con diretta tv su Dazn e Sky allo stadio Franchi di Firenze. Da una parte i viola che inseguono ancora il quarto posto, dall’altra i ciociari a caccia di punti salvezza in un rush finale intensissimo da qui a maggio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano ed Eusebio Di Francesco.– Torna Ikoné dalla squalifica. Spazio al 4-2-3-1. Possibile convivenza Belotti-Beltran.– Soulé e Seck sulle corsie offensive, in attacco Kaio Jorge cerca spazio dal 1? ed ...

Probabili Formazioni Serie A 2023 / 2024 : ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la ... (calcionews24)

Manca sempre meno al big match di campionato tra Milan e Napoli in programma a San Siro domenica sera. Ecco le ultime notizie sulle possibili scelte di Pioli e di Mazzarri. Morto Hamrin, il mondo del ...Dopo il ritorno in gruppo di Thiaw anche Tomori lavora duro per recuperare dall’infortunio e tornare in campo con il Milan In questi giorni Thiaw e tornato a disposizione allenandosi in gruppo. Anche ...Di seguito le probabili formazioni e le ultime novità sul match. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire ...