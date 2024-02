Primavera 3 Per i ragazzi di Brocchini oggi c’è l’Arzignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Torna sull’erba del ’Romeo Neri’ ladel Rimini (calcio d’inizioalle 14.30), dopo aver lasciato tutto tre giorni fa sul campo della capolista Modena. E lo fa per cercare di raccogliere punti controValchiampo. Missione non impossibile, questa volta, per la squadra di misterconsiderando che sin qui i veneti hanno messo insieme soltanto quattro punti in più rispetto ai romagnoli.3. Girone A (18ª giornata). Già disputata: Pro Sesto-Carrarese 2-1.: Triestina-Olbia, Lecco-Modena, Pro Patria-Lucchese, Pro Vercelli-Pergolettese, Rimini-Arzignano Valchiampo. A riposo il Fiorenzuola. Classifica: Modena 38; Pergolettese 33; Pro Sesto 32; Triestina 26; Pro Vercelli 25; Olbia 21; Arzignano Valchiampo 20; Lecco, Fiorenzuola 17; Rimini, Pro ...