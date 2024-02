Prima e Seconda categoria | gli anticipi Lunano bellicoso a Mercatello Capelli | Oggi è vietato sbagliare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Inil menù della quarta giornata di ritorno ci riserva seie sono tutte gare importanti per la classifica. Su tutti i campi il calcio di inizio è alle ore 15. Questo il programma. Mercatellese-. Al Comunale dial Metauro va in scena un derby sentito e tra due squadre che hanno da raggiungere obiettivi diversi: la Mercatellese una salvezza tranquilla, ilarrivare tra i primi. "Una partita molto difficile per noi – osserva alla vigilia il trainer della Mercatellese Emiliano Cappelli – ilè la squadra più attrezzata del girone, noi non dobbiamonulla per fare risultato, speriamo in una bella partita e che il pubblico si possa divertire". Arbitro Riccardo Negusanti (Pesaro). Le altre ...