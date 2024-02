Prevenzione | visite gratuite al Centro Commerciale Campania

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tornano le giornate della salute aldi Marcianise, in provincia di Caserta. Calendario dellee incontri. Dal benessere psicofisico, sociale e fisico di bambini, adolescenti e adulti ai check-up su insufficienza venosa, cuoio capelluto e intolleranze alimentari, per passare alla cura della persona: tornano le giornate della salute al

Dal benessere psicofisico, sociale e fisico di bambini, adolescenti e adulti ai check-up su insufficienza venosa, cuoio capelluto e intolleranze alimentari, per passare alla cura della ...La domenica mattina dalle 9.30 alle 13 si svolgeranno le visite senologiche e del pavimento pelvico; dalle 14.30 alle 19 invece quelle di prevenzione oncologica maschile con la presenza di un urologo ...L'iniziativa è organizzata da "Noi in Rosa aps", in collaborazione con i Missionari Saveriani. Prosegue il suo impegno per la prevenzione, dunque, il senologo Carlo Iannace, nonostante la condanna in ...