Prevenire la dispersione scolastica… con filosofia | il Festival in Magna Grecia crede nella scuola che educhi i cittadini di domani

I chiarimenti dell’assessore Di Molfetta. Il progetto era stato presentato dall'ente Programma Svillupo. Difficoltà nell'individuazione dei fruitori ...Presieduta dal Prefetto, Giuseppe Ranieri, si è tenuta ieri una riunione del Tavolo tecnico attivato in Prefettura per dare concretezza ed operatività all’Osservatorio costituito il 10 luglio 2023 ...Presieduta dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, si è tenuta ieri una riunione del Tavolo tecnico attivato in Prefettura per dare concretezza ed operatività all’Osservatorio costituito il 10 lugli ...