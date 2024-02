Pressione iraniana sull’Iraq | ma gli Usa e la Nato non abbandoneranno il Paese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 10 febbraio 2024) Wisam al Saadi, tra i leader operativi della Kataib Hezbollah, milizia irachena connessa con i Pasdaran, era seguito da tempo: piani per la sua eliminazione erano già studiati, e quando mercoledì si è presentata l’occasione, gli Stati Uniti hanno agito. Un missile ha colpito l’auto in cui viaggiava con il collega Arkan al Allawi (addetto all’intelligence dell’organizzazione) a Baghdad. Attacco chirurgico, zero danni collaterali, approvato direttamente dal commander-in-chief Joe Biden. È una parte della retaliation dopo le tre vittime subite alla Tower 22, la postazione in Giordania colpita – con successo – tra i 170 obiettivi che la Kataib Hezbollah (anche KH) e altre milizie hanno compiuto dal 7 ottobre a oggi. Si fanno chiamare “Resistenza islamica in Iraq”, dicono di agire contro il sostegno americano a Israele, che sta approfondendo l’invasione della Striscia di Gaza dopo aver ...