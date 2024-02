Premierato e autonomia differenziata | una doppia chirurgia troppo invasiva per l’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le questioni sul tappeto istituzionale italiano sono delicate e complesse, e per certi versi possono creare un groviglio non poco problematico, anche in quanto sembrano oggetto di scambio all’interno della maggioranza. La sensazione è che si sta incidendo sul sistema del potere e dei poteri con un po’ troppa fretta, senza adeguata riflessione e senza tener conto delle indicazioni che vengono dalla storia del potere in Italia. L’elezione diretta del premier sembra una po’ una sorta di pesce che però ha uno strano sapore di carne, una sorta di carne che puzza un po’ di pesce. È noto che già alla costituente, anche personalità di grande intelligenza istituzionale ed etica pubblica, come Piero Calamandrei, erano a favore del presidenzialismo. Tema che taluno poi ha provato man mano a riproporre. Ora, se andrà in porto il progetto del governo avremo un caso di para-presidenzialismo unico al ...