Prego per Cosima | Sabrina e Sarah | Misseri pronto a lasciare il carcere

"Ti prego , a papà" . così " papà" Christian De Sica si rivolge all'amato "figlio" Pietro Sermonti , in questa clip in esclusiva per Today.it tratta da ... (today)

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, racconta ai suoi fan cosa fa e come trascorre le giornate in compagnia ... (leggo)

L’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti celebrerà una messa, con il rito dell’imposizione delle ceneri, in ciascuna delle tre aree pastorali della diocesi: Valle del Serchio, Piana di Lucca, Versilia.Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...“L’apparizione all’Ariston di Massimo Giletti è stata una vera epifania: benedetti mille volte i sit-in contro Tele-Meloni! Massimo Giletti è un professionista capace di scelte coraggiose, che in pass ...