Precipitò dall’impalcatura in Statale A processo il datore di lavoro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il trabattello che gli era stato fornito, e dal quale è precipitato perdendo la vita, era del tutto inidoneo e precario, a cominciare dalla mancanza di parapetto, tavola fermapiede e di una base di appoggio sufficientemente ampia e stabile, per non parlare del mancato utilizzo di dispositivi anticaduta e di una semplice cintura di sicurezza. É frutto di fatali violazioni delle norme antinfortunistiche da parte deldi, la morte di Enrico Pantoni, l’operaio di 65 anni residente a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, deceduto il 17 luglio di tre anni fa, per un gravissimo infortunio, mentre stava lavorando nella biblioteca dell’Università degli Studi in via Festa del Perdono. Ma ora, a quasi tre anni dal fatto, i familiari della vittima, assistiti da Studio3A, potranno aver giustizia. A conclusione delle indagini preliminari ...