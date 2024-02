Precedenti Roma-Inter | obiettivo tris | all’Olimpico spesso tanti gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)si giocherà alle ore 18 e iriguardano Serie A, Coppa Italia e anche Coppa UEFA. Sfida che ha sempre dato parecchi gol e con l’di ripetere le ultime due.– Quello di oggi sarà ilnumero 103 in trasferta. Le vittorie in casa giallorossa sono 32, i pareggi 28 ma a dominare sono purtroppo le sconfitte con 42. Come gol fatti 138 contro 162 subiti, anche qui dato in negativo da migliorare. C’è però una piccola scia positiva da dover far proseguire: doppia vittoria nelle scorse stagioni, peraltro giocando sempre di sabato alle 18 come oggi. Il 4 dicembre 2021 0-3 con prodezza di Hakan Calhanoglu da calcio d’angolo, poi l’ex Edin Dzeko e Denzel Dumfries ...