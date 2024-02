Prato | trasportatore ucciso a coltellate

(Di sabato 10 febbraio 2024) 11.05 Un59enne è stato.Il delitto è avvenuto nella notte a Seano (). Nel suo furgone aveva caricato abiti da portare in Germania. E' stato suo figlio a trovarlo morto dopo due ore che lo cercava. Il 59enne era orinario dell'India e viveva nella zona di Mantova. Secondo i carabinieri, si tratta di un omicidio a scopo di rapina. L'uomo portava con sé molte migliaia di euro per acquistare merce nelle ditte di pronto moda. Una telecamera ha ripreso due uomini che si avvicinano e colpiscono la vittima.

