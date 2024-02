‘Povere creature!’ e ‘C’è ancora domani’ | messaggio identico | racconti diversissimi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nel 1982 uscirono due film, uno italiano e uno americano, sullo stesso argomento: la fuga di un gruppo di perseguitati e le loro peripezie per sfuggire agli aguzzini che li seguivano. Quello italiano si svolge nel passato, e si riferisce ad un fatto realmente accaduto durante la seconda guerra mondiale. L’altro si svolge in un futuro distopico ambientato a Los Angeles. I fuggitivi, nel film italiano, sono contadini di un paesino toscano; nel film americano sono replicanti, macchine umane progettate per essere schiave che, alla scadenza programmata della loro esistenza, devono essere “ritirate”. Un gruppo di loro si ribella al ritiro e un cacciatore di replicanti li perseguita, uccidendoli tutti, uno ad uno. I due film sono La notte di San Lorenzo dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, e Blade runner, di Ridley Scott. Ebbi aspre discussioni con amici cinefili perché ritenevo il film dei ...