Pontedera | inseguimento riuscito Un punto tutto sostanza nel derby

(Di sabato 10 febbraio 2024)1 AREZZO 1(3-4-2-1): Ciocci; Espeche, Pretato (40’ st Cerretti), Calvani; Perretta, Benedetti, Provenzano (24’ st Peli), Angori; Delpupo (40’ st Ambrosini), Ianesi (36’ st Marrone); Ganz (24’ st Selleri). A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Martinelli, Salvadori. All. Canzi. AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Donati, Masetti, Polvani, Montini; Bianchi (30’ st Mawuli), Damiani; Pattarello, Catanese, Settembrini (36’ st Foglia); Gucci (30’ st Ekuban). A disp: Borra, Ermini, Risaliti, Guccione, Gaddini, Chiosa, Lazzarini, Castiglia, Coccia, Sebastiani. All. Indiani. Arbitro: Ramondino di Palermo. Marcatori: 7’ st Montini, 32’ st autorete di Donati. Note: spettatori 771; ammoniti Pretato, Settembrini, Mawuli; angoli 6 a 9.- E’ finita come all’andata: 1-1 e cola inseguire un Arezzo ...