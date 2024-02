Pomezia | si dimette anche il Vicesindaco | gli scenari Duro comunicato di PD e M5S

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Crisi politica ae nuovi equilibri da ritrovare in pochissimo tempo – e necessariamente – per la maggioranza. La Giunta del Sindaco Felici ha perso in poche ore infatti tre assessori, di cui uno che ricoprivail ruolo di. Decise le opposizioni: “Il primo cittadino deversi”. Comune di– ilcorrieredellacitta.comPrima gli assessori Lupo e Barone, adessolaFlavia Cerquoni. Sono ore caldissime in città per l’Amministrazione guidata da Veronica Felici che a nemmeno un anno dalla sua elezione è chiamata a risolvere la prima vera crisi politica del suo governo. Non potevano di certo passare inosservate infatti le dimissioni in giunta, ben tre e tutte a distanza di poche ore l’una dall’altra di fatto, ma ...