Polizia salva 15enne | DigregorioSiulp | ”Agenti encomiabili”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianoche voleva lanciarsi in mare, il sindacato elogia le gesta dei due due: «Due poliziotti della squadra volante della Questura di Taranto, hannoto un ragazzino di 15 anni che aveva manifestato l’intenzione di farla finita a causa di un momento di disagio che stava vivendo, probabilmente a causa di episodi di bullismo, un fenomeno purtroppo dilagante e che non miete vittime solo tra i giovani, ma anche tra gli operatori della scuola come la recente aggressione al dirigente scolastico di un istituto comprensivo tarantino». A dichiararlo è Antonio Digregorio segretario generale del Sindacato diSiulp di Taranto., Di Gregorio (Siulp): “Il nostro ...