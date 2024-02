Poco sesso e molte chat Resta importante lo scambio | anche se solo mentale Quali sono le nuove regole dell' attrazione?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 febbraio 2024). Qualcuno dice che ogni storia d’amore dovrebbe essere un corteggiamento infinito. Un retino di vongole per una cena a sorpresa, unadi complimenti inviati dall’ufficio, un’occasione in più per dirsi “sai quanto mi piaci?”. È l’innamoramento lento che dura tutta una vita. A volte invece l’approccio è più maldestro – un flirt fatto di inviti goffi e appuntamenti mancati – oun brancolare per cui provo a scriverti e non rispondi ma poi per caso ci incontriamo, finiamo a letto e scompari. Gli inizi segnano sempre lo svolgimento di una storia: è la “pagina bianca”’amore, e non sai cosa sia giusto fare. Oggi più che mai. ...