Pisa-Sampdoria | Serie B | obiettivo? Allungare sulla zona playout | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 10 febbraio 2024) LaB 2023/2024 prosegue la propria corsa affrontando la ventiquattresima giornata di campionato, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta., in programma sabato 10 febbraio con inizio alle ore 16:15, mette di fronte all’Arena Garibaldi ildi Alberto Aquilani e ladi Andrea Pirlo, incontro che le due compagini (appaiate a quota 27 punti in classifica) dovranno vincere assolutamente per allontanare sempre più ladedicata aidi fine stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, le, il pronostico e dove sarà possibile assistere in televisione alla partita. Il momento delle ...

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Oggi, a partire dalle ore 16:15, ci sarà la sfida dell’Arena Garibaldi tra il Pisa e la Sampdoria, valida per la 24a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Quella contro la società toscana è ...Tutto pronto il match in programma all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, dove sabato 10 febbraio andrà in scena Pisa-Sampdoria. Calcio d'inizio previsto per ...Una giornata passata per intero in sede, nella nuova casa della Sampdoria (inaugurata il 3 dicembre) a Bogliasco, senza nemmeno il tempo di fare un salto al campo, dove la squadra svolgeva l’ultimo ...