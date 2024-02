Pisa-Sampdoria sabato 10 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

In serie B, il Pisa che in casa non vince dallo scorso 23 dicembre, affronta all'Arena Garibaldi la Sampdoria. Calcio d'inizio alle 16.15.Problemi a centrocampo per la squalifica di Yepes e l'infortunio di Kasami, chance per Ricci e Darboe mentre in difesa c'è abbondanza per la prima volta: ballottaggio Piccini-Ghilardi ...e Pisa – Sampdoria (Sara Meini). Alle 17.05, si riprende con “Sabato Sport”, con aggiornamenti dai campi di Serie B. Alle 18 la radiocronaca della partita Roma-Inter raccontata da Francesco Repice e ...