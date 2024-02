Pisa-Sampdoria sabato 10 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Adesso parliamo del match tra Pisa e Sampdoria. Pisa-Sampdoria è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-24. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente ...La partita Pisa - Sampdoria di Sabato 10 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 24ma giornata di Serie B ...GOOOOOOOOLLLLLL!!! - Strefezza porta in vantaggio il Como! Gran diagonale da destra, appena dentro l’area, su imbeccata precisa di Curto. Nulla da fare per Andrenacci, seconda rete in due partite per ...