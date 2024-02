Pioli | «Amo talmente allenare che le critiche le sento meno Non può essere tutto perfetto»

(Di sabato 10 febbraio 2024) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Napoli a San Siro. L’allenatore del Milan ha parlato delle condizioni della sua squadra, dell’esigenza di fare sempre un gol più dell’avversario. Le parole diin conferenza L’anno scorso Spalletti, all’andata Garcia, ora Mazzarri: cosa cambia? «Non cambiano le qualità: i numeri delle prestazioni e della partita sono quelli offensivamente. Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto». Sei stupito dalla posizione del Napoli? «È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da ...

“Come stiamo fisicamente da 1 a 10? Oggi 10, tra due settimane non lo so. Abbiamo lavorato bene, stiamo bene con le gambe e con la testa. Avere un ... (sportface)

