Pineto-Lucchese 1-1 | Tiritiello salva i rossoneri

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Teramo), 10 febbraio 2024 – Laacciuffa nel recupero il pareggio contro il, grazie alla rete di capitanche risponde a Ingrosso. Gli uomini di Gorgone provano subito a farsi vedere pericolosi con Disanto, ma la difesa locale spazza via. Al 2’ però sono gli abruzzesi che con Volpicelli, uno degli uomini migliori. Laal 15’ ha una bella occasione con Rizzo Pinna, ma Tonti respinge. Un minuto più tardi, viene annullato un gol agli uomini di Gorgone, per una posizione irregolare di Benassai. Ancora pericolosi ial 37’ con Disanto, che ben servito da Quirini, ci prova al volo, ma la palla finisce di poco a lato. Finisce in perfetta parità al Pavone Mariani, un risultato che tutto sommato è più che giusto per quello che si è visto in ...

