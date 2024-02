Pinamonti lancia il Sassuolo | il Toro risponde con Zapata | un pari che non serve a nessuno

6' Lancio di Ilic per Zapata, che però parte in posizione di fuorigioco. 4' GOL SASSUOLO! Cross dalla destra per Pinamonti che di testa tra Lovato e Belanova che lo lasciano libero, palla non ...6' Lancio di Ilic per Zapata, che però parte in posizione di fuorigioco. 4' GOL SASSUOLO! Cross dalla destra per Pinamonti che di testa tra Lovato e Belanova che lo lasciano libero, palla non ...Manca poco all'incontro in scena al Mapei tra Sassuolo-Torino. Un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo sia per la squadra di casa, alle prese con il ...