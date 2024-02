“Pigiama party! Carolina e Nunù alla grande festa delIo Zecchino d’Oro” | intervista a Carolina Benvenga

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nei weekend del 3-4 febbraio e del 10-11 Febbraio preparatevi a sfoggiare il vostropreferito e andare al cinema per vedere “dellol’amatissima attrice e volto della Tv dei ragazzi insieme a, l’asinello più speciale che ci sia, sono pronti a far bre e cantare i tanti piccoli amici (ma anche gli adulti) che accoreranno nelle sale cinematografiche. Unaa suon di musica come ci racconta, che abbiamo raggiunto telefonicamente. «È ...

Amatissima attrice e volto della Tv dei Ragazzi e il meglio dello storico festival di canzoni per bambini invita tutti a una serata di grande divertimento ...Nella zona della Spezia e dintorni, sono in programma diversi spettacoli cinematografici e teatrali, tra cui "Povere creature" e "Il colore viola". Per maggiori informazioni sui luoghi e gli orari, co ...Nei weekend del 3-4 febbraio e del 10-11 Febbraio preparatevi a sfoggiare il vostro pigiama preferito e andare al cinema per vedere “Pigiama party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino ...