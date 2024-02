Picchiata a scuola dalla bulla davanti a decine di persone | la 14enne | Lei mi perseguita ancora ma io la perdono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) «Nostra figlia ha deciso di perdonare lache l’ha violentemente, presa a calci in pancia, e tirata per i capelli, aizzata dal fidanzatino e da alcune amiche". A parlare è il padre dellevittima, con due compagne, di unaall’esterno di unadi Brescia: un pestaggio avvenuto di fronte adiche non hanno mosso un dito e che anzi hanno filmato la spedizione punitiva. Un raid divenuto subito un caso. "Desidera perdonare ma, come desideriamo noi, vorrebbe farlo solo quando lei capirà di avere sbagliato. Ilnon deve essere una parola che vibra nell’aria, bensì arrivare grazie ai fatti e alla comprensione, come accaduto anei giorni scorsi, quando una delle ragazzine che era a ...