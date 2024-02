Pezzi 2^ GM portati via da museo dai nazisti | ritrovati grazie al web

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sessa Aurunca. Recuperati dal Nucleo dei Carabinieri Tpc di Monza beni archeologici asdalle truppe di occupazione durante la Seconda guerra mondiale. L’operazione è stata realizzataai controlli messi in atto dai militari dell’Arma sulle piattaforme di e-commerce e dei siti specializzati nella vendita di opere d’arte. Controlli che hanno permesso di individuare numerosi reperti provenienti dalla collezione Pietro Fedele e già conservati presso la Torre di Pandolfo di Capodiferro (Caserta). Si tratta di oltre 200 reperti che il tenente Colonnello Giuseppe Marseglia, comandante del Gruppo Tpc del Centro Nord, restituisce al soprintendente della Sabap per le province di Caserta e Benevento durante la conferenza stampa di oggi presso le sale del Castello Ducale di Sessa Aurunca alla presenza delle autorità locali. I primi accertamenti, ...

La base stava in due box, in fondo a un lungo corridoio di saracinesche e cemento sotto un condominio di via Brunelleschi, a Cesano Boscone. Qui la banda portava le auto rubate e le scarnificava, pezz ...