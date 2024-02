Perché amiamo ancora Marco Pantani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’ultimo duopolio della passione iniziò a contrarsi nel 1994. Quei due, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, avevano dato i primi segnali di logoramento e, benché rappresentasserodue partiti ben distinti e impossibili da sovrapporre, stavano iniziando a essere sempre meno attraenti. Va così nello sport: il sentimento di vicinanza dura a lungo, forse una vita intera, la passione molto meno, di solito finché si finisce tra i primi nelle gare importanti. Gianni Bugno e Claudio Chiappucci rappresentarono l’ultima divisione totale del ciclismo italiano. Un po’ come Costante Girardengo-Giovanni Belloni, Alfredo Binda-Learco Guerra, Gino Bartali-Fausto Coppi, Francesco Moser-Beppe Saronni, Dc-Pci. L’Italia si è sempre divisa (quasi) a metà per qualcosa. Sarà per il campanilismo genetico; sarà per il gusto della diatriba; sarà, forse,in fondo ...