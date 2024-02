Per Geolier non solo fischi | cosa ha fatto il pubblico dell’Ariston per protesta contro il cantante

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il rapper napoletano ha conquistato ila casa ma non quello in teatro, che non era d'accordo con il suo primo posto durante la serata delle cover. Qual è stata la reazione dei presenti.

Pubblico in visibilio e ovazione per Roberto Vecchioni che canta Sogna ragazzo sogna con Alfa e per Riccardo Cocciante che propone con Irama Quando finisce un amore, successo senza tempo che festeggia ...Geolier si aggiudica anche la serata delle cover al Festival di Sanremo, con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio, tra i fischi dell'Ariston. Secondo posto per Angelina Mango, terza Annalisa, quarto Ghali, qui ...Ci siamo: stanotte, dopo le 2, sapremo chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2024. Per i bookmaker sarà una sfida tra Angelina Mango e Geolier, ma non si possono certo escludere sorprese.