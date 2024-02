Per esprimersi al meglio Kvaratskhelia deve poter contare sulle mezze ali e sugli esterni CorSport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Contro il Milan, Mazzarri vuole restituire libertà e spazi a, l’uomo più pericoloso del Napoli. Per farlo però, il georgiano, ha bisogno del supporto di tutta la squadra, soprattutto delleali e degli. Lo scrive il Corriere dello Sport. Kvarainserimenti delleali eSecondo il Corriere dello Sport, infatti, Mazzarri ha tutto l’interesse a mettere a frutto l’estro di. Per farlo sono necessari degli incastri di gioco fondamentali. Il georgianoperò anche abbandonare quella tendenza ad insistere con i dribbling: “Il progetto dell’allenatore è quello di restituire a Khvicha l’aria e gli spazi per ...

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha promulga to oggi il ddl che vieta la produzione e vendita in Italia di carne sintetica (la definizione più ... (open.online)

Emma è impegnata nel lungo tour nei club che si concluderà il 22 dicembre per poi dedicarsi al Capodanno in piazza a Siena il 31 dicembre. ... (ilfattoquotidiano)

Emma Marrone: “Criminalizzano Elodie o me per una culotte ” Emma Marrone denuncia la disparità di giudizio quando lei o le sue colleghe mostrano il ... (tpi)

L’ufficio di Verona diede via libera all’esportazione di «San Francesco». Ma la sovrintendenza nel 2023 decretò: il quadro è autentico. Guerra al Tar ...Dobbiamo continuare a lavorare senza sosta e soprattutto noi adulti dobbiamo cercare di dare ancora di più per mettere questi ragazzi nelle condizioni ideali per esprimersi. Siamo delusi e amareggiati ...ha trovato a Milano la città ideale per esprimersi. In questi giorni Govoni è a Sanremo, a margine del festival, per promuovere le sue canzoni e, nel suo ultimo singolo «Chinatown», uscito a dicembre ...