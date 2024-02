Per anni mi hanno detto che ero pazza? | Loredana Bertè | la risposta definitiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nel lungo addio di Amadeus 5 c'è una ragazza di 73che non vorrebbe mai smettere di cantaresu quel palco che evapora magia. Perché l'Ariston è la sua vita, una trincea nella quale resistere senza mai arrendersi. Staserachiuderà il suo 12esimo Festival con il sorriso, e questa è già una bella notizia per la rocker che non si è mai ritenuta una signora, piuttosto una donna libera, come è da 50. Capelli blu e gambe ancora da mannequin, racconta che vivrà il suo sabato sera con la stessa grinta di sempre ma anche con una spruzzata di nuova dolcezza., cosa si porterà dietro da questo Festival? «Con la libertà che mi fa sempre essere me stessa. Sono state tante le volte che non mi sono rispettata ma ora ho sistemato certi conti con il passato». ...