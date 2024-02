Pentathlon | Cicinelli-Parisi in vetta dopo il ranking round ai Campionati Italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ha preso il via oggi il Campionato Italiano “Open” Senior 2024 diModerno. Il programma odierno vedeva ildi scherma maschile e femminile. Per quanto riguarda il comparto maschile, Matteo(Carabinieri) e Giuseppe Mattia(Carabiniere) sono in testa con 271 punti. Seguono Diego Montecchia (Fiamme Oro) con 265 punti e Federico Alessandro (Aeronautica Militare). Tra le donne comanda Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) con 270 punti, davanti ad Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) con 262 punti, Teresa Gioia (Pentafiano) e Aurora Tognetti (Carabinieri) a 258 e Francesca Tognetti (Carabinieri) a 254 punti. A questo punto tutto sarà rimandato a domani. Al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM) si svolgeranno le qualifiche con le ...