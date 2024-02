Pensioni 2024 l’ editoriale | non si parla più di riforma?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’argomentosembra che dopo i botti, negativi, di fine anno sia improvvisamente uscito dai radar della comunicazione e dai dossier governativi. Fino alla Legge di Bilancio, approvata come al solito tra Natale e Capodanno, le forze di opposizione insieme ai due sindacati CGIL e UIL hanno tenuto viva l’attenzione almeno per quanto riguarda Quota 103 e Opzione Donna poi, tornati dalle feste, una volta letta la legge ci si è accorti che anche il contratto di espansione non era stato prorogato con un ulteriore peggioramento rispetto all’anno 2023.: tutto in stand by Ci si sarebbe aspettati subito all’inizio di quest’anno una ripresa delle contestazioni invece l’argomento per il momento è andato in stand by. Purtroppo, in Italia viviamo in perenne campagna elettorale e le prossime ...