Pensione anticipata scuola 2024 | affrettati a presentare le domanda | il tempo scade

(Di sabato 10 febbraio 2024) Per i lavoratori che intendono accedere allaè già ora dila. Occorre affrettarsi. Nel, i lavoratori del comparto scolastico hanno la possibilità di accedere ad un meccanismo diper la quale occorreentro il mese di febbraio. Già ora dila– InformazioneOggi.itQuest’opzione di pensionamentoè indirizzato a tutti i dipendenti scolastici: dirigenti, docenti e personale ATA. Per accedervi occorre cessare l’attività lavorativa entro fine agosto. In questo modo, laavrà decorrenza a partire dal primo ...

Tuttavia, il combinato disposto dell'andamento della crescita salariale, che sta rallentando, e delle decisioni del governo riguardo all'innalzamento dei requisiti per la pensione anticipata, rende ...Il primo, che ha lavorato per 20 anni, accantona una pensione a 64 anni di 1.620 euro e quindi può andare anticipatamente. La seconda matura invece una pensione di 440 euro lordi: non può sfruttare la ...(Teleborsa) - Il sistema telematico per la presentazione delle domande di pensione anticipata è stato aggiornato alla luce delle novità previdenziali previste dalla Legge di Bilancio 2024. Lo comunica ...