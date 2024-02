Pastore Iccrea | nel 2024 incremento degli impieghi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il gruppo bancario cooperativoprevede per il"un" grazie anche al taglio dei tassi dopo che, comunque, lo scorso anno "il gruppo ha visto finanziamenti stabili a fronte di un settore che li ha ridotti" dando "il nostro contribuito all'economia reale". Lo afferma il dg diBanca Mauroa margine dell'Assiom Forex a Genova, secondo cui "ci aspettiamo undei mutui perchè le famiglie, che non erano più abituate a questo livello dei tassi, hanno rimandato la richiesta di finanziamenti". Per"con un calo dei tassi crediamo che vincano tutti" sia "le banche sia famiglie e imprese" e ci sarà un impatto positivo sui flussi "di crediti anomali".

"I rapporti con l'altro gruppo bancario cooperativo sono buoni. Non ci sono però all'orizzonte iniziative di aggregazione" anche se "io non dispero". Lo afferma il dg d Iccrea Banca Mauro Pastore a ma ...Gli ordini da circa 300 investitori istituzionali per la nuova obbligazione scadenza 5 febbraio 2030 sono stati pari a 3,5 miliardi di euro, circa 7 volte l’ammontare offerto. I proventi andranno a Pm ...BCC Banca Iccrea, Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha concluso con successo il collocamento di un nuovo social bond senior preferred destinato ...