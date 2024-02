Partiti | Calenda | Mai più con Renzi | sta con Mastella e Cuffaro | sì al patto con la Bonino

(Di sabato 10 febbraio 2024) “ha appena lanciato con‘Il Centro’; ha spiegato che si candiderà ovunque ma poi non andrà in Ue, ha conflitti di interesse che in Ue non vengono tollerati, a partire dall’essere pagato da un regime come l’Arabia Saudita; incassa altri milioni di cui non conosciamo neppure la provenienza; ha fatto votare ai suoi La Russa. Da Iv staremo lontani il più possibile”, afferma a Repubblica il leader di Azione Carlo, commentando l’appello all’unità lanciato da +Europa. “Se Azione e Iv tornassero insieme nessun elettore capirebbe – aggiunge – Detto ciò, non ci sarà uno spostamento a destra dell’asse europeo perché i socialisti i liberali e anche i popolari, non accetterebbero mai di fare un governo con Ecr che ha dentro Zemmour e Orban. Meloni nominerà un commissario, ma resterà ai margini ...

I partiti di opposizione con i seggi assicurati sarebbero invece il PD e il Movimento 5 Stelle. In bilico l’Alleanza Verdi e Sinistra e Azione di Carlo Calenda, particolarmente vicini alla soglia di ...“Renzi ha appena lanciato con Mastella e Cuffaro ‘Il Centro’; ha spiegato che si candiderà ovunque ma poi non andrà in Ue, ha conflitti di interesse che in Ue non vengono tollerati, a partire dall ...Il consigliere, ex Pd, ex Italia in Comune e fino al 2021 tesserato in Azione, sta lanciando "ConSenso Civico". In almeno una decina di municipi ci sono eletti pronti a unirsi ...