Partite Iva | tornano a salire dopo la pandemia | oltre 5 milioni di autonomi

(Di sabato 10 febbraio 2024)ladel 2020 gli appartenenti al ‘popolo delleIva’, quello che ha caratterizzato lo sviluppo economico di molte aree del Paese, soprattutto a Nordest. Ma scende il numero delle categorie tradizionali del lavoro autonomo come artigiani, commercianti e agricoltori, a vantaggio di nuove professioni come consulenti, amministratori di condominio o addetti web. Il quadro viene tracciato dalle elaborazioni dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). La platea deglial 31 dicembre 2023 era di, un numero in leggero aumento rispetto al pre-Covid ma ben lontano dai 6,2di vent’anni fa. Una crescita che però non è uniforme, secondo i dati dei primi 9 mesi dello scorso ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...(ANSA) - QUITO, 10 FEB - La proposta del neo presidente dell'Ecuador Daniel Noboa di aumentare l'Iva dal 12 al 15% per ridurre il deficit ...1,3 miliardi di dollari che verrà utilizzato in parte per ...Lista di 9 squadre in corsa per il gioiello turco: anche Juventus e Napoli si iscrivono alla lista delle pretendenti La direzione del club è molto chiara: trovare giocatori talentuosi su cui investire ...