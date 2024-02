Papà girava col camion Vide l’orrore delle foibe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nell’aula magna del Liceo Verri gli studenti si sono incontrati ieri per il Giorno del ricordo. Oltre agli organizzatori quali il Comune, la Prefettura e l’Ancri (Associazione nazionale Cavalieri al merito della Repubblica italiana), era presente anche Anna Maria Crasti, testimoneche, intervistata dallo storico Ferruccio Pallavera, ha raccontato i propri ricordi, ancora vividi nonostante allora fosse solo una bambina. "Sono nata a Orsera, in Istria. Quando scappai, avevo 6 anni. Mio padre e mio zio vennero presi dai soldati di Tito nel dicembre ’46, noi non eravamo fascisti ma per loro questo non era importante. Fortunatamente un contadino coraggioso testimoniò a favore loro, liberandoli dall’arresto, e dico coraggioso perché poteva venir infoibato anche lui. Sempre il contadino, di notte, arrivò a casa nostra dicendo a mio padre e a ...