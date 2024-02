Paolini e Calvino | la strana coppia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nato da un’intuizione di Giulio Einaudi che vide una personale di Giulioallo Studio Marconi di Milano – come riporta Andrea Cortellessa nel suo saggio alla chiusura del vo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lontani ormai i festeggiamenti, le vacanze, le gitarelle e le bollicine del mese scorso, questo lunghissimo gennaio ci sta traghettando lentamente nel nuovo anno. In attesa delle grandi mostre in aper ...Oltre agli appuntamenti di cinema, teatro, cultura e sport, non mancano infatti le iniziative che accendono l’atmosfera carnevalizia ...Il Nano, Calvino, la libertà, uno spettacolo fuori abbonamento ...le occasioni perdute del passato prossimo e di una generazione sono al centro di Boomers di Marco Paolini, narratore che dà corpo e ...