Pallanuoto femminile | la Grecia va ai quarti dei Mondiali contro l’Italia Il Canada si regala la Spagna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si apre la seconda fase ad eliminazione diretta dei2024 di: a Doha, in Qatar, non ci sono sorprese nelle sfide odierne, che prevedevano le semifinali per il 13° posto e gli ottavi di finale. Restano tre le Nazionali in corsa per due pass olimpici, ovvero Italia, Ungheria e. La, infatti, regola agevolmente il Kazakistan, sconfitto per 24-5, ed affronterà il Setterosa ai, mentre dallo stesso lato del tabellone i Paesi Bassi piegano, seppur a fatica, la Cina per 16-14 e se la vedranno con l’Ungheria nel prossimo turno. Dall’altro lato del tabellone, invece, l’Australia elimina la Gran Bretagna con un largo 20-8, ma aidi finale si scontrerà con gli Stati Uniti, ed infine il, sconfitto ...