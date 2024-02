PALLAMANO | ore 19 | a imola arriva san lazzaro per un duello cruciale La sfida Romagna-Tecnocem 85 vale come uno spareggio in alta quota

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si gioca oggi alle 19 (arbitri Fato e Guarini) il derby tra ile la85 Sandel presidente Antonio Jelich. Si gioca alla palestra Cavina equasi unoper il secondo posto. I giovani allenati da Andrea Fabbri hanno sin qui disputato un campionato pressoché perfetto. Qualche battuta a vuoto, coincisa però con qualche assenza importante. Ogni qual volta invece Sanha potuto giocare a pieno organico non ha avuto problemi. Il presidente del club, Antonio Jelich, guarda all’attuale classifica fino a un certo punto. Si farà sul serio solo nei playoff e basteràre tra le prima otto per provare a cercare la promozione nel massimo campionato. Forse Sannon ha ancora una struttura da A Gold, ma il ...

Domani sarà inaugurata la nuova palestra comunale di Barberino Tavarnelle, una struttura capiente e sostenibile che ospiterà diverse discipline sportive. Sarà subito a disposizione delle società local ...San Camillo Riviera Pallamano Imperia. Torna con l’amaro in bocca la squadra femminile della San Camillo Riviera Pallamano Imperia dopo la lunga trasferta di domenica scorsa in quel di Saint Maximin, ...Imperia. Torna con l'amaro in bocca la squadra femminile della San Camillo Riviera Pallamano Imperia dopo la lunga trasferta di domenica scorsa a Saint ...