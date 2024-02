Pallamano Carpi prova a risorgere affrontando il Bozen Pantarei Modena atteso al big match con Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Torna la Serie A Gold con la 3^ di ritorno dopo la sosta per le finali di Coppa Italia (vinte da Brixen) e per laultima, reduce da 9 ko di fila, la ripartenza è alle 18 alla Vallauri (ultimo successo casalingo il 14 ottobre scorso) contro ilsesto ma con una gara in meno. Coach Serafini recupera al 100% anche Damjanovic e cerca punti per presentarsi ai prossimi 3 cruciali scontri salvezza con Trieste, Eppan e Pressano col morale alto. Le altre gare: Cassano-Sassari, Albatro-Fasano, Cingoli-Trieste, Rubiera-Brixen, Conversano-Pressano, Merano-Eppan. Classifica: Brixen 26, Merano 23, Cassano, Fasano 22, Conversano 21,* 20, Sassari * 16, Cingoli * 12, Eppan 11, Albatro * 10, Trieste 8, Rubiera 7,e Pressano 4. SERIE A BRONZE. Dopo la sosta in campo la 3^ di ritorno ...